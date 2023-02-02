"Закончил свою жизнь": в истории разбитого болезнью Михалкова поставлена точка

Что произошло с Никитой Михалковым?

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков помимо своей основной деятельности занимается и другими проектами. Наибольшую славу получило его авторское шоу "Бесогон". В своей программе Михалков обсуждает насущные остросоциальные вопросы и, конечно, делится своим мнением.

В своем микроблоге в одной из социальных сетей Никита Михалков напомнил зрителям о выпуске из 2018 года. В том году фильм про допинговый вопрос получил приз Американской киноакадемии. В своей истории Михалков уточняет, что картина была снята за рубежом после отъезда автора. Кроме этого, по словам режиссера, автор картины сделал это после серии карьерных неудач в России. Название фильма — "Икар".

"Я думаю, что, как создатели фильма, так и сам господин Родченков не очень в курсе, как закончил свою жизнь Икар в известном мифе..." — вот так напоминанием о легенде в истории Михалкова поставлена точка. Автор оставил поклонникам место для собственных выводов и размышлений на непростую тему.

Сейчас самочувствие разбитого болезнью Михалкова приходит в норму. Напомним, что ранее Никита Сергеевич был госпитализирован. Подробности заболевания были засекречены.