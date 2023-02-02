Подсунули банку с отравой: Никас Сафронов корчится от страшных болей

Никас Сафронов загремел в больницу.

Тревожную новость сообщил Пятый канал о художнике Никасе Сафронове. Он попал в больницу из-за пищевого отравления. О том, как это произошло, рассказал сам творческий деятель.

По словам Сафронова, накануне он на голодный желудок отведал вяленые томаты, которые он достал из банки, привезенной знакомыми как подарок из Италии. Получается, что ему просто подсунули банку, содержимое которой оказалось для художника настоящей отравой.

С жалобами на сильные боли, головокружение и тошноту Никас Степанович обратился к знакомому медику. Тот приказал Сафронову срочно отправляться в больницу, поскольку самостоятельное лечение могло лишь усугубить ситуацию. В медучреждении художнику сделали промывание желудка и кишечника.

"Прочистили желудок, дали антибиотик, и сегодня – вот", – рассказал он.

Некоторое время Никас Сафронов корчился от страшных болей, потом ему стало легче. Однако состояние художника все еще неважное. При этом творческий деятель не стал засиживаться в больнице. Сейчас он лечится на дому. К нему приезжают медики и делают уколы. Знаменитость сделала вывод из этой истории: отечественные продукты лучше заграничных.