"Совет да любовь": скрывшая отношения с Лепсом Барановская показала свадебный наряд

Барановская шокировала приятной новостью.

После развода с российским футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская стала колоссальными темпами строить карьеру телеведущей и добилась больших успехов. Сегодня она одна из самых узнаваемых и востребованных ведущих на телевидении и постоянно мелькает на экране. А вот ее личная жизнь остается под завесой тайны.

В прошлом году на всю страну прогремела информация о том, что Юлия Барановская может быть новой возлюбленной певца Григория Лепса. Масла в огонь подливал поспешный развод артиста после многолетнего брака. Поговаривали, что Барановская именно поэтому скрывает отношения с Лепсом. Однако оба не комментировали слухи, которые в итоге сошли на нет.

К сожалению, найти достойного избранника Юлии Барановской так пока и не удалось. При этом она все чаще говорит о семейной жизни и не скрывает, что мечтает стать женой и матерью в очередной раз.

Собственные неудачи в личной жизни не мешают Барановской радоваться за друзей. На днях она опубликовала в своем аккаунте видео с празднования годовщины свадьбы друзей, футболиста Юрия Жиркова и его жены Инны. Пара вместе уже 15 лет и отметила хрустальную свадьбу.

"Я знаю точно, это любовь. И я знаю, что мы будем гулять на вашей золотой (свадьбе – Прим. ред.), просто знаю и все, люблю вас", – написала теледива.

Подписчики присоединились к поздравлениям. "Совет да любовь!" – написали они в комментариях. Впрочем, поклонники настолько сильно ждут свадьбу самой Юлии Барановской, что сначала подумали, что это ее торжество.