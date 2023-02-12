Сделал гадость – сердцу радость: как звезды шоу-бизнеса мстили за измены

Рецепты мести от звезд шоу-бизнеса.



Очень редко происходит то, что возлюбленные, поняв, что им больше не по пути, расходятся мирно и желают другу другу удачи. Чаще происходит так, что бывшие партнеры бьются не на жизнь, а насмерть – лишь бы посильнее насолить своей экс-половинке. Дни.ру собрали подборку из звезд, кто ярче всего проявил себя после завершения отношений. Итак, как звезды шоу-бизнеса мстили за измены?

Шакира, муж которой втихую приглашал домой любовницу, которая не только в постели певицы полежала, но и все варенье съела, весьма эффектно проявляет себя в процессе развода. Обладательница бедер которые не лгут, написала трек, где сравнила себя с суперкаром, а новую молодуху – с зарубежным аналогом автомобиля Ока. На балкон своего особняка поставила чучело ведьмы и теперь пугает им свекровь-соседку, которая привечала разлучницу. Теперь же она стала устраивать шумные вечеринки: того гляди родители сдадутся и съедут куда-подальше.



Ольга Бузова, после того, как узнала об измене и предстоящем разводе с Дмитрием Тарасовым, который больше не хотел ее видеть, пошла ва-банк. Так раскрутилась, что теперь куда Тарасов не взглянет – везде одна лишь Бузова: на телевидении, на радио, в журналах, театрах и кино. Даже в супермаркет зайдет, а там Оля Бузова на него с этикетки вина смотрит. Действительно, страшная и масштабная месть от звезды шоу-бизнеса.



Роберт Паттинсон после того, как Кристен Стюарт изменила ему с режиссером фильма, в котором снималась, срочно расстался с ей, выгнал звезду "Сумерек" из общего дома и оставил себе их собаку. Стюарт даже пыталась добиться совместной опеки над животным, но, увы.



Гарик Харламов, расставшись с Кристиной Асмус, так и не смог с ней разъехаться. Как говорят, экс-супруги поделили дом пополам, после чего Гарик разоткровенничался с другими представителями мира шоу-бизнеса: оставленные экс-супруге помещения он предварительно украсил биологическими жидкостями: уриной и содержимым желудка. Случайно, разумеется.

Олег Газманов тоже однажды жестоко отомстил второй жене. К счастью, измена тут не при чем. Когда в 2003 году они с Мариной приехали в ЗАГС, он ничего не ответил на вопрос церемониймейстера о том, согласен ли взять ее в жены: выдержал долгую паузу. Как признался потом – это было наказание за то, что женщина слишком долго отказывалась от свадьбы.

А вот Джонни Депп мстил своим бывшим весьма странным образом. Из-за расставания с Вайноной Райдер артист убрал три буквы со своей татуировки WINONA FOREVER. Значение фразы "Вайнона навсегда" изменилось на "Вино навсегда". Аналогичная история повторилась и с другой женщиной — Эмбер Херд. По мере того, как отношения двух звезд шоу-бизнеса летели в пропасть, набитое на коже Джонни Деппа слово "Худышка", то есть по-английски "SLIM", превратилось в "Гадость" — "SCUM", а затем в "Мошенницу" — "SCAM".



В целом, самый широкий простор для творчества открыт, разумеется, для исполнителей: та же Шакира, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Клава Кока, Майли Сайрус, Тейлор Свифт, Джастин Тимберлейк. Микрофон помог им и негатив выплеснуть, и подзаработать на этом.

К слову, тактика "сделал гадость – сердцу радость" доступна не только элите шоу-бизнеса, но и каждому из нас: зоопарк Бронкса, запустил акцию к 14 февраля, в ходе которой можно за 15 долларов назвать таракана именем бывшего. Каждый покупатель получает именной сертификат. При желании, можно приобрести термос или сумку-шоппер, на которую будет нанесено изображение насекомого и его новое имя.

Бесплатно можно сделать то же самое на сайте зоопарка из Эль-Пасо. Сертификат, правда, не дадут, но хоть мысленно получится приблизиться к тем звездам шоу-бизнеса, кто отомстил за измену или разбитое сердце. Однако Дни.ру уверены, что лучшая месть тем, кто вас обидел – простить, отпустить и пожелать счастья, потому что все в этой жизни возвращается бумерангом.

