"Не можешь забыть бывшую": Муцениеце врезала Прилучному на потеху публике

Экс-супруга Павла Прилучного посмеялась над актером.

После разрыва с Анджелиной Джоли Брэд Питт встречался не с одной девушкой, которые были гораздо моложе его. Поклонники замечали, что последующие пассии актера подозрительно походили на его бывшую жену. Да и партнерш по фильмам Брэд выбирает по такому же типажу, как Джоли. Это заметила и экс-супруга Павла Прилучного во время просмотра фильма "Вавилон", главные роли в котором сыграли Питт и Марго Робби.

По мнению Агаты Муцениеце, Марго очень похода на Анджелину. "Когда не можешь забыть бывшую и ищешь актрис, похожих на нее. Все заметили Энджи?" – написала российская актриса в популярной соцсети, выложив видео, снятое во время просмотра голливудского фильма.

В Сети предположили, что Муцениеце не только поглумилась над Питтом, но и забавы ради врезала своему бывшему мужу. Прилучный, по мнению публики, тоже после развода выбирал девушек такого же типажа, как Агата. Напомним, Павел некоторое время встречался со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, а спустя время женился за коллеге Зепюр Брутян.

Напомним, недавно появились слухи о том, что новая жена Павла Прилучного ждет ребенка. Подробнее об этом писали "Дни.ру".