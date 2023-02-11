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"Я не знала про его новую жену": Между Прилучным и Брутян встала беременная женщина

Прилучный снова в центре скандала.
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После громкого развода с Агатой Муцениеце знаменитый актер нашел счастье в объятиях коллеги по творческому цеху. Его отношения с Зепюр Брутян развивались быстро, и так же быстро парочка поженилась. Кажется, в новой семье Павла Прилучного царит гармония, однако кое-то ее все же слегка нарушил.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Не секрет, что с тех пор как актер стал знаменитым, вокруг него ходит много слухов. Именно из-за них у звезды сложился образ этакого блудливого парня. Но сейчас у экс-супруга Агаты Муцениеце настолько образцовый образ, что его сложно уличить хоть в каком-нибудь грешке. Артист постоянно находится рядом с любимой и забрасывает ее цветами.

Однако между Павлом Прилучным и Зепюр Брутян встала беременная женщина – благоверная Ильи Соболева, которая неудачно пошутила и навела народ на мысли о том, что ему таким образом напомнили о прошлых грешках.

"Не дай Бог иметь такого мужа, как Прилучный. Всю чужую микрофлору в дом принесет", – едко отметила Наталья Соболева, видимо, имея в виду, что звезде приходится со многими контактировать на работе.

Неожиданно пользователи встали на сторону супруга Зепюр Брутян, а потому в адрес жены комика посыпалась критика за сказанное: мол, лучше бы за своим мужем следила. В итоге ей пришлось оправдываться.

"Я даже не знала про его новую жену... Вроде два месяца назад с другой был", – написала в своем микроблоге обидчица Павла Прилучного, заверив, что ее фраза была лишь шуткой.

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2023, 06:13 Источник: Соцсети • Требует проверки
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