Гарика Харламова ждет пополнение в семье: Молодец папа!

41-летний юморист, автор собственных программ и бизнесмен Гарик Харламов не слишком афиширует свою личную жизнь. Однако, поклонникам всегда удается найти новый интересный повод для обсуждения. Так, они уверены, мужчину ждет пополнение в семье в новом году.
По сообщению Пятого канала, с юмористом пытается связаться его родной брат. Мужчина по имени Василий Харламов объявил себя близким родственником артиста. Он работает в правительстве Саратова, занимается вопросами культуры. По стечению обстоятельств Харламов познакомился с шоуменом Стасом Барецким. Теперь, в свободное время, предполагаемый брат Гарика пишет Стасу песни. Именно Барецкий и решил помочь Харламову вернуть брата.
"Я — Василий Харламов, обращаюсь к Стасу Барецкому, чтобы найти моего брата Гарика Харламова", — говорит мужчина в эксклюзивном интервью.
Сам Гарик Харламов никак не комментирует эти новости. Скорее всего, шоумен занят своей существующей семьей. На днях его дочь Настя от брака с Кристиной Асмус отпраздновала девятый день рождения. Артист поздравил дочку в социальных сетях, а поклонники присоединились к празднику.
"Молодец, папа!", "Поздравляю!", "С днем рождения дочку!" — пишут фолловеры Гарика Харламова.