"Гарик умер": Объявлено о смерти угодившего в разборки Харламова

Недавно россияне, которые умеют пользоваться Интернетом, стали свидетелями публичной грызни Кристины Асмус с ее экс-супругом. Если коротко, то комик угодил в разборки с актрисой из-за неосторожного высказывания об оставленном ей после развода доме. Однако блондинка стала уверять, что никакой недвижимости Гарик Харламов ей и дочери не передавал.
В ходе ссоры выяснились и другие пикантные подробности отношений бывших возлюбленных: как оказалось, даже после развода они продолжают жить вместе под одной крышей. Более того, в этом же доме находится мама юмориста. В общем, настоящая "Санта-Барбара".
Неудивительно, что теперь поклонники пристально следят за социальными сетями поссорившихся знаменитостей, чтобы не пропустить очередную грызню. А некоторые умудряются связывать публикации Кристины Асмус с Гариком Харламовым. Недавно, к примеру, звезда рассуждала о том, что ее гонораров хватает на образование дочери, из-за чего поклонники решили, что таким образом актриса плюнула в мужа-обидчика.
Вчерашний пост Кристины Асмус вновь не обошелся без упоминания юмориста. Кто-то из подписчиков ни с того ни с сего объявил о смерти шоумена! Дело в том, что на фотографии блондинка предстала в полностью черном платье, поэтому многие написали, мол, выглядит звезда так, будто находится в глубокой печали.
"А что траур? Гарик умер?" – написал пользователь под новой фотографией экс-супруги Харламова.