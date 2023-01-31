"Было много жидкости": после ласк с Петросяном у бывшей жены Ветрова оторвалась грудь

Зверевой пришлось срочно делать УЗИ.

Несколько лет назад российский юморист Евгений Петросян со скандалом развелся с коллегой по сцене Еленой Степаненко, с которой прожил в браке более 30 лет. Этот развод стал одним из самых громких в шоу-бизнесе. Спустя время пенсионер Петросян буквально пустился вразнос. Сошелся со своей тогда еще молодой помощницей Татьяной Брухуновой, а между тем не терял возможности посматривать и на других женщин.

Так, однажды Петросяна застукали за объятиями с актрисой театра, кино, ТВ и бывшей женой юмориста Геннадия Ветрова Кариной Зверевой. "Снегурочки так и льнут", — саркастично комментировал Петросян. К слову, Карина Зверева была участницей популярного некогда шоу "Аншлаг", в котором Петросян был завсегдатаем. С тех пор об обладательнице пышных форм Карине Зверевой нет-нет, да и вспоминают.

Недавно с артисткой произошел печальный конфуз. Звезда "Аншлага" Карина Зверева заявила, что оторвала себе грудь. Не секрет, что у бывшей жены Ветрова она была ненастоящей, а искусно приделанной пластическими хирургами. То ли срок вышел, то ли еще что, но грудь в итоге просто лопнула.

Как выяснилось, бывшая жена Ветрова чересчур усиленно занималась физкультурой, из-за чего и случилось несчастье. Во время йоги Карина Зверева перестаралась и просто оторвала себе силиконовую грудь.

Бывшая жена Ветрова и подруга Петросяна увеличила грудь до появления на свет сына Эрнеста, который родился в 2017 году. На протяжении пяти лет женщину ничего не беспокоило. Когда она пришла домой, то почувствовала, что имплант оторвался.

"Сначала не поняла, что оторвала грудь. Не почувствовала. Вечером температура поднялась... На следующий день одна грудь увеличилась. Я пошла на УЗИ, было много жидкости", – рассказала подруга Петросяна в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

В итоге Карина Зверева не стала удалять грудь, она каким-то чудесным образом приросла обратно.