Волочкова устроила грызню Тесты Муцениеце вышла в трусах Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского
"Водила в нетрезвом состоянии": стало известно о похоронах Даны Борисовой
"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли
Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним
партнеры
Вторник
31 января
Лента новостей
12:00
"Кубарем покатился по лестнице": сильно пострадавший Петросян рассказал о своей боли
11:40
Претендующая на наследство Маркл решила загнать в могилу глупенького принца Гарри
11:20
Пока муж в больнице: С кем проводит время жена оказавшегося на грани смерти Костомарова
11:00
Советская практика: как с легкостью получить квартиру в Москве
10:40
"Было много жидкости": после ласк с Петросяном у бывшей жены Ветрова оторвалась грудь
10:20
"Шалунишка": Стеблов раскрыл правду о любви с Раневской через 39 лет после смерти актрисы
10:00
Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался
09:40
Исторический максимум: в России выросли сроки по ипотеке
09:20
Это не искусство: Шахназаров назвал бездарную Литвинову "наркоманским бредом"
09:00
Необычная история в обычной деревне
08:40
Денег не хватает: На что спустила миллионы влипшая в долги богачка Бузова
08:20
Гороскоп на вторник 31 января 2023 года
08:00
Как убирать квартиру реже и быстрее: советы от домохозяек
06:23
Измены мужа, болезнь и уничтожение себя: как жила и умерла Юлия Началова
04:22
Предложение бизнес-класса выросло на 39%
02:15
Скидки на элитную аренду достигли 1 млн
00:08
Афанасьев день: что нельзя делать в праздник 31 января
22:00
"Я напивалась": разведенка "с прицепом" Бородина выдала жгучую боль одиночества
21:40
Грудь с пятнами и глаза не видят: фото с прячущей лицо Заворотнюк появилось в Сети
21:20
"В положении мы": осчастлививший Волочкову с пузиком Джигурда пытается поднять упавшее достоинство
21:00
"Я страдаю": Порвавшая с Лепсом Барановская вопит о возвращении любимого
20:40
"Смачно": оставшаяся без денег Муцениеце вышла в одних трусах
20:20
В центре Москвы проступили лики святых
20:00
"Послевкусие изумительное": из широкого пирожка жены Диброва хлынула лакомая струйка
19:40
"В любой день": облачившийся в черное Пригожин готовится к уходу Валерии
19:20
Переживший насилие Костюшкин до стонов напрягся под твердым прибором: Вызывает восхищение
19:00
Собчак пляшет на костях: скорченная в муках любовница Виторгана ушла на небеса
18:40
Последняя капля: выскочившая замуж за "папика" Арзамасова заявила об уходе
18:20
"У меня другие вкусы": женатый Пригожин внезапно заговорил о тайной любви к Волочковой
18:00
Это любовь: показавшую страсть Андрееву застукали с Агутиным на фоне развода
17:40
Опустевшая постель: не стало вдовы Кобзона
17:20
Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения
17:00
Какая жуть: похолодевшая вдова Этуша начала трястись после сильнейшего испуга
16:40
Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии
16:20
"Беременный животик": Жена ухлестывающего за бабами на стороне Прилучного предъявила пузико
16:00
Пролетевшая птица загадила лицо красотки Толкалиной: Жижа потекла на глаза
15:40
В Подмосковье за диверсию на ж/д путях поймали школьников
15:20
Кровавая мясорубка и потеря семьи: Евгений Миронов попал в страшную аварию
15:00
Инвалидность: Еле передвигающаяся из-за потрепанного органа Волочкова рыдает от страшного диагноза
14:40
"Живу со шприцами, иглами": висящая на волоске от смерти Ланская страдает от неизлечимой болезни
14:20
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
14:00
Новый скандал в Великобритании: коронация Карла III под угрозой срыва
13:40
"Удар": перекошенную Рудковскую приложили по одутловатому лицу
13:20
Остается только молиться: супруга госпитализированного с переломами Дроздова сообщила страшную новость
13:00
На Алтае возбудили уголовное дело после смерти 7-летнего ребенка в больнице
12:40
"Он многому меня научил": трущаяся о мужика Арзамасова призналась в романтических чувствах к другому
12:20
Закрытые веки и сгоревшее лицо: Тело удравшего за границу Маликова нашли с удавкой на шее
12:00
"Любимый! Обожаю!": 71-летний Садальский стал мужем четырежды разведенной Гулькиной
11:40
Бузова долго не давала: Муцениеце согласилась на близость с Манукяном в начале отношений
11:20
"Наглая кошелка!": Переспавшая с чужим мужем Волочкова учинила прилюдную грызню с соперницей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ненавижу Великую Отечественную": Осквернившую святой для россиян праздник Хаматову подловили на лжи
Пузо уже не скрыть: 48-летняя Алферова готовится осчастливить Бероева ребеночком
Ноги моей больше не будет: Казарновская категорически отказалась продолжать сниматься в "Точь-в-точь!"
Бросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно
По стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком
"Серьезное повреждение": врачи посоветовали износившей рабочий орган Волочковой воздержание
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Было много жидкости": после ласк с Петросяном у бывшей жены Ветрова оторвалась грудь

Зверевой пришлось срочно делать УЗИ.

Продолжение: "Кубарем покатился по лестнице": сильно пострадавший Петросян рассказал о своей боли
прочитано 1089 раз

Несколько лет назад российский юморист Евгений Петросян со скандалом развелся с коллегой по сцене Еленой Степаненко, с которой прожил в браке более 30 лет. Этот развод стал одним из самых громких в шоу-бизнесе. Спустя время пенсионер Петросян буквально пустился вразнос. Сошелся со своей тогда еще молодой помощницей Татьяной Брухуновой, а между тем не терял возможности посматривать и на других женщин.

ПО ТЕМЕ

Экс-жена юмориста Ветрова шокировала наготой

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Так, однажды Петросяна застукали за объятиями с актрисой театра, кино, ТВ и бывшей женой юмориста Геннадия Ветрова Кариной Зверевой. "Снегурочки так и льнут", — саркастично комментировал Петросян. К слову, Карина Зверева была участницей популярного некогда шоу "Аншлаг", в котором Петросян был завсегдатаем. С тех пор об обладательнице пышных форм Карине Зверевой нет-нет, да и вспоминают.

Недавно с артисткой произошел печальный конфуз. Звезда "Аншлага" Карина Зверева заявила, что оторвала себе грудь. Не секрет, что у бывшей жены Ветрова она была ненастоящей, а искусно приделанной пластическими хирургами. То ли срок вышел, то ли еще что, но грудь в итоге просто лопнула.

Как выяснилось, бывшая жена Ветрова чересчур усиленно занималась физкультурой, из-за чего и случилось несчастье. Во время йоги Карина Зверева перестаралась и просто оторвала себе силиконовую грудь.

Бывшая жена Ветрова и подруга Петросяна увеличила грудь до появления на свет сына Эрнеста, который родился в 2017 году. На протяжении пяти лет женщину ничего не беспокоило. Когда она пришла домой, то почувствовала, что имплант оторвался.

"Сначала не поняла, что оторвала грудь. Не почувствовала. Вечером температура поднялась... На следующий день одна грудь увеличилась. Я пошла на УЗИ, было много жидкости", – рассказала подруга Петросяна в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

В итоге Карина Зверева не стала удалять грудь, она каким-то чудесным образом приросла обратно.

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 января 2023, 10:40 Источник: "Звезды сошлись" на НТВ • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Это не искусство: Шахназаров назвал бездарную Литвинову "наркоманским бредом"

Литвинову вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

По стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком

Голая Андреева забыла о приличиях
Шоу-бизнес

"Я страдаю": Порвавшая с Лепсом Барановская вопит о возвращении любимого

Телеведущая Юлия Барановская вышла на публику с признанием
Шоу-бизнес

Переживший насилие Костюшкин до стонов напрягся под твердым прибором: Вызывает восхищение

Стас Костюшкин сосредоточился на главном

Гороскоп

Гороскоп на вторник 31 января 2023 года
Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года
Гороскоп на воскресенье 29 января 2023 года

Здоровье

Возможно ли в выходные отоспаться за всю неделю? Сомнолог дал однозначный ответ
Как быстро похудеть после новогодних праздников и не навредить себе
Питание, водный баланс, витамины и другие способы укрепить иммунитет
Инсульт и смерть: чем опасно кровотечение из носа?

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+