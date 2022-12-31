Побитую Бородину пришлось спасать из разъяренной толпы: Это жесть

Многие звезды российского шоу-бизнеса привыкли освещать каждый аспект своей жизни в Сети. Это несет свои риски, поскольку к публичным лицам приковано внимание не только доброжелателей, но и злых языков.
Ксения Бородина любит делиться кадрами с отдыха в жарких странах. Очередной снимок знаменитости в купальнике вызвал бурную реакцию юзеров. Люди принялись жестоко критиковать внешний вид телеведущей. "Неудачное фото", "Ксюша, вы красивая женщина, но ваши купальники ужасны", "А разве только лицо можно фотошопить?", — поделились эмоциями недовольные.
Стоит отметить, что верным поклонникам пришлось спасать побитую критикой Бородину от разъяренной толпы. "Читаю комменты и диву даюсь... я увидела красивый купальник, красивый вид, красивую фигуру", "Люди в это время — что за пирожок в трусах... купальник ужасен... веник на фоне", "Красавица вы, Ксения, с наступающим Новым годом", "А я чисто поржать зашел, комменты почитать, сколько же злых людей тут, это жесть", "Ксюша, ты самая милая мама на свете. Приятного отдыха!", — написали лояльные пользователи.