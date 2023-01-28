"Инсульт": разбитой вдове Кобзона не оставили шанса

На днях Россию потрясла громкая новость — вдову Иосифа Кобзона госпитализировали. Вскоре 72-летняя женщина подала сигнал о состоянии и объяснила ситуацию вынужденным медицинским обследованием. Как выяснил Пятый канал, Нелли Кобзон страдает из-за нарушения сердечного ритма.
Врач-кардиолог Алексей Дорофеев рассказал, чем чреваты такие проблемы со здоровьем. Один из самых неблагоприятных исходов — образование тромбов в предсердиях, которые могут продвинуться с кровотоком до мозга. "И развивается ишемический инсульт", — подытожил мысль медик.
Таким образом специалист практически не оставил вдове Иосифа Кобзона шанса на спокойную беззаботную жизнь. Чтобы избежать большой беды, ей нужно постоянно контролировать сердечный ритм и ни в коем случае не пускать ситуацию на самотек. Судя по словам эксперта, Нелли Кобзон разбил очень коварный недуг.
Напомним, жизнь Иосифа Давыдовича сломил еще более опасный враг — онкология. Народный артист СССР много лет боролся с раком простаты, перенес сложнейшие операции и все-таки уступил в этой неравной битве. Кобзон умер за считанные дни до своего 81-летия в 2018 году.