Поздние роды: скрытная Ирина Шейк рассказала о причинах запоздалой беременности

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась подробностями беременности.

37-летняя Ирина Шейк стала мамой пять лет назад. В отношениях с актером Бредли Купером у нее родилась дочь Лея. Супермодель редко делится подробностями своей личной жизни, однако, в недавнем интервью глянцевому журналу сделала исключение.

По словам Ирины, материнство — одна из волнующих тем в обществе. Современные женщины все чаще откладывают рождение детей, за что получают осуждение старшего поколения. Ирина Шейк тоже сталкивалась с социальным давлением, в том числе и со стороны своей семьи.

"Моя бабушка говорила мне: ''Когда же у тебя будут муж и дети?" — рассказывает супермодель.

В интервью Шейк уделила особое внимание собственной запоздалой беременности и ее причинах. Ирина уверена, каждая женщина должна сама решать, когда стать мамой. Женщина должна дать себе столько времени, сколько нужно.

"В моей стране, если у вас нет детей после 20, кажется, что вы уже опаздываете", — делится модель.

Кроме этого, Ирина Шейк призывает женщин не забывать о себе после рождения детей. Материнство — это не помеха для карьерной реализации и собственной привлекательности и внутренней уверенности в себе. При этом Шейк и Купер не пользуются услугами няни, воспитывая Лею самостоятельно.