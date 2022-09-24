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Шоу-бизнес
Разобрали по косточкам: Что случилось с лицом Ирины Шейк?

Разобрали по косточкам: Что случилось с лицом Ирины Шейк?

Ирина Шейк – обладательница безумно красиво лица. Пластический хирург проанализировал внешность супермодели, чтобы понять, делала она пластику или нет.
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Звезда Ирины Шейк зажглась в 2004 году. Именно тогда ее, юную, но уже безумно привлекательную, заметил на конкурсе красоты один из модельных скаутов. Гия Джикидзе, открывший миру Наталью Водянову, подарил Ирине Шейк путевку в мир процветания.

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 Ирина Шейк

Ирина Шейк супермодель и актриса

Сейчас красотке исполнилось 36 лет, но она супер-желанна: дома моды хотят с ней поработать, мужчины – предложить отношения, а женщины – стать чуточку похожи. Именно с таким запросом приходят дамы в кабинеты к хирургам. Происходит это так часто, что многие задумываются: а посещала ли сама Ирина пластических хирургов? Страждущие просят специалистов, чтобы те разобрали по косточкам лицо супермодели.

Один из практикующих пластических хирургов внимательно рассмотрел фотографии и видео, чтобы ответить на мучающий многих вопрос. Итак, что случилось с лицом Ирины Шейк по мнению Филиппа Выступца.

"Никаких операций не было. Оголились скулы, стала больше длина верхней губы, лицо теперь скелетизированнее, но это не операции", – резюмировал специалист. В том, что лицо супермодели изменилось, виноват исключительно возраст. Филипп Выступец также отметил, что не видит следов вообще никаких манипуляций. Только грудь стала чуть пышнее, но это может быть вызвано рождением ребенка.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ирина Шейк. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
24 сентября 2022, 17:18 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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