Абсолютно голая модель плюс-сайз Эшли Грэм выкатила обвисшую грудь на всеобщее обозрение

Эшли Грэм – одна из наиболее популярных плюс-сайз моделей. Женщина снимается в рекламе, для обложек модных журналов и продвигает идею любви к себе и своему телу. По всей видимости, звезду абсолютно не смущает лишний вес, поскольку она не стесняется участвовать в откровенных фотосессиях. Так, накануне она снялась для журнала Perfect абсолютно голая.
На обложке Грэм предстала без одежды и даже нижнего белья. Модель, лежа на полу, выкатила обвисшую грудь на всеобщее обозрение. Несмотря на то, что она легонько прикрывает ее рукой, скрыть формы ей не удалось. Так, огромная грудь американской модели сразу бросается в глаза. Образ звезды дополнил яркий макияж с акцентом на глаза.
Кстати, съемка была приурочена к премии #PerfectCelebration, которая была основана изданием и проводится каждый год. По сообщению журнала, награждаются ею те, кто внес свой вклад в современную культуру. Например, помимо плюс-сайз модели, в съемках приняли участие Николь Кидман, Ирина Шейк, Стелла Максвелл и другие известные личности.
Напомним, эта фотосессия – не первый и единственный откровенный проект Эшли Грэм. Так, летом этого года женщина снялась в нижнем белье спустя всего лишь несколько месяцев после родов. Этим она хотела показать, что женское тело прекрасно и представительницы прекрасного пола не должны страдать из-за изменения фигуры после рождения ребенка.