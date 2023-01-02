"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку

Фанаты Игоря Николаева безумно за него радовались, когда он отошел от болезненного разрыва с Наташей Королевой, а затем встретил Юлию Проскурякову и женился на ней. В 2015 году у них родилась дочь, а сами артисты стали не просто парой, а творческим дуэтом.
Но счастье и идиллия, судя по всему, не смогли продлиться вечно: дуэты с женой у Игоря Николаева постепенно сошли на нет, а вместо Юлии Проскуряковой подписчики обнаружили новую спутницу. Так что по мнению многих, на творческом поприще между Николаевым и Проскуряковой произошел неминуемый развод: как артисты они разошлись, ибо композитор устал быть паровозом и тащить этот дуэт в одиночку.
Сегодня композитор и исполнитель поделился в своем блоге новым видео с выступления, на котором вывел в свет софитов новую исполнительницу его хитов и любимую девушку многих слушателей – Люсю Чеботину, известную по песне "Солнце Монако". Артисты дуэтом спели новую композицию Игоря Николаева, получившую название "Синий ветер, белый лен". Пока Игорь Николаев, одетый в голубой костюм, перебирал струны гитары, перед ним изгибалась Люся Чеботина, одетая в белое мини-платье.
Подписчики Игоря Николаева внезапно ударились в воспоминания о Наташе Королевой, а некоторые даже смогли уловить сходство в исполнительницах.
"Дуэт не очень. С Королевой было бы классно", "После Наташи в дуэте с Николаевым никто не вписывается", "Спойте эту замечательную песню с Наташей Королевой", "По движениям, по пластике напоминает Королеву", – замечтались подписчики о том, чтобы вместо Люси Чеботиной рядом с Игорем Николаевым стояла его бывшая.