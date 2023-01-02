"Петросяна пора на свалку": гнусно порвавшего с женой в Новый год юмориста утешила губастая молодка

Выражение "Любовь живет три года" не раз находило подтверждение в реальной жизни. Спустя время в отношениях наступает кризис — сначала страсть уступает нежности, а нежность проигрывает скуке. В декабре 77-летний Евгений Петросян и 33-летняя Татьяна Брухунова отметили третью годовщину брака. А что же было дальше?
Юморист бросил благоверную ради губастой молодки с более презентабельным видом: заявился на съемках "Голубого огонька" в компании таинственной блондинки. Она утешала старика как могла — сидя с ним за одним столиком, пикантно извивалась и, прости Господи, заглядывала в рот.
При просмотре "Голубого огонька" в Новый год многие сделали вывод, что комик гнусно порвал с женой, по крайней мере, в публичной жизни. Где шастала Татьяна Брухунова, пока Евгений Петросян пускал слюну на очередную "внученьку", остается загадкой. Неужто подала на развод?
Как бы то ни было, предавшийся разврату на старости лет юморист не постеснялся вещать о патриотизме и намекать на величие России. Вышел настоящий конфуз — шутки комика оказались не смешными. Из уст пенсионера с запятнанной репутацией, опытом измен и грязного развода и низкопробные прибаутки прозвучали еще и пошло.
Россияне поспешили открыть глаза севшему в лужу юмористу. В личном блоге Евгений Петросян получил множество негативных замечаний. Та же судьба могла настичь и Татьяну Брухунову, но женщина постоянно "чистит" комментарии, где напоминают, что она свое тело продала седому толстосуму. "Петросяна пора на свалку", "Какой ужас", "Просто не юмор, а деменция", — выразились пользователи Сети