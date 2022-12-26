Разводятся: 33-летняя жена Петросяна брызнула ядом в лицо ласкающей старика сопернице

77-летний юморист Евгений Петросян и 33-летняя арт-директор Татьяна Брухунова счастливы в браке уже три года. Пара успела не только официально зарегистрировать отношения, но и родить общего наследника. Мальчику Вагану почти три года, и каждый месяц Брухунова публикует кадры с домашних мини-застолий.
Не забывает жена Евгения Петросяна и о фотографиях себя любимой. В микроблоге появилась новая полуобнаженная публикация с участием Татьяны. В комментариях она попросила поклонников ответить на вопрос: "Что ты вспомнишь первым делом, если спросят про меня?".
К сожалению, под полуголым портретом в социальных сетях подписчики и Татьяна разводятся по разную сторону баррикад. И как бы жена Евгения Петросяна ни пыталась выглядеть эстетично, все равно она регулярно попадает в публичные словесные перепалки.
Неизвестная женщина написала в комментариях, что считает Татьяну всего лишь "женой Петросяна". Брухунова поинтересовалась, зачем же тогда она подписана на нее. Подписчица ответила, что уважает Петросяна. Ответ ласкающей старика соперницы не удовлетворил Брухунову, поэтому она пустилась во все тяжкие.
"У меня тут для вас ничего интересного не будет. "Интересно смотреть" — это прерогатива подростков. Противоречите, так сказать", — брызнула ядом жена Петросяна в лицо подписчице.