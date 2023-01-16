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Предательство Самойловой, гибель беременной жены, потеря сына: испытания судьбы Василия Ланового

Артисту пришлось пережить много трудностей
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Сегодня, 16 января, исполняется 89 лет со дня рождения легендарного артиста Василия Ланового. Ни для кого не секрет, что профессиональная судьба актера всегда складывалась удачно. Он полюбился зрителям с первых работ, сыграл более 100 ролей в кино и внес большой вклад в развитие отечественной культуры. Однако, помимо карьерных свершений, жизнь Василия Семеновича была полна и личных драм.

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С первыми серьезными испытаниями Василию Лановому пришлось столкнуться еще в раннем детстве. Он вырос в военные и послевоенные годы и прочувствовал на себе тяготы страшного времени. Когда будущему артисту было семь лет, один из немцев ради забавы выпустил у него над головой автоматную очередь. С тех пор Василий начал заикаться.

Несмотря на трудное детство, Лановой не растерял упорство и веру в светлое будущее. Он победил недуг благодаря помощи врачей, окончил школу с золотой медалью и поступил в Щукинское училище. В студенческие годы актер активно начал строить не только карьеру, но и личную жизнь.

Первой избранницей Василия Ланового стала однокурсница Татьяна Самойлова. Влюбленные поженились еще до окончания учебы, но брак продлился всего три года. Союз рухнул после того, как Самойлова забеременела и сделала аборт втайне от мужа. Лановой воспринял этот поступок как предательство и расстался с супругой.

Во второй раз артист женился на коллеге по цеху Тамаре Зябловой. В отличие от предыдущего, этот брак оказался счастливым и продлился 10 лет. Однако идиллию разрушила страшная трагедия. В 1971 году, находясь на восьмом месяце беременности, супруга актера погибла в автокатастрофе. Потеря стала для Ланового большим ударом.

Со временем Василию Семеновичу удалось оправиться от горя. Он встретил актрису Ирину Купченко, снова женился и стал отцом. Супруги создали крепкую семью и воспитали сыновей Александра и Сергея. Казалось, все испытания остались в прошлом. Но это только казалось...

В 2013 году Лановой столкнулся с новой утратой. Его младший сын, Сергей, скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 37 лет. Говорили, что у наследника артиста были пагубные пристрастия. Василий Семенович нашел утешение во внучке – внебрачной дочери Сергея, о которой стало известно незадолго до трагедии.

К счастью, после всех испытаний рядом с актером осталась любимая и любящая жена. Ирина Петровна всегда была для мужа опорой и самоотверженно ухаживала за ним до последних мгновений его жизни.

Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2023, 19:20 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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