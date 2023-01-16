Предательство Самойловой, гибель беременной жены, потеря сына: испытания судьбы Василия Ланового

Сегодня, 16 января, исполняется 89 лет со дня рождения легендарного артиста Василия Ланового. Ни для кого не секрет, что профессиональная судьба актера всегда складывалась удачно. Он полюбился зрителям с первых работ, сыграл более 100 ролей в кино и внес большой вклад в развитие отечественной культуры. Однако, помимо карьерных свершений, жизнь Василия Семеновича была полна и личных драм.
С первыми серьезными испытаниями Василию Лановому пришлось столкнуться еще в раннем детстве. Он вырос в военные и послевоенные годы и прочувствовал на себе тяготы страшного времени. Когда будущему артисту было семь лет, один из немцев ради забавы выпустил у него над головой автоматную очередь. С тех пор Василий начал заикаться.
Несмотря на трудное детство, Лановой не растерял упорство и веру в светлое будущее. Он победил недуг благодаря помощи врачей, окончил школу с золотой медалью и поступил в Щукинское училище. В студенческие годы актер активно начал строить не только карьеру, но и личную жизнь.
Первой избранницей Василия Ланового стала однокурсница Татьяна Самойлова. Влюбленные поженились еще до окончания учебы, но брак продлился всего три года. Союз рухнул после того, как Самойлова забеременела и сделала аборт втайне от мужа. Лановой воспринял этот поступок как предательство и расстался с супругой.
Во второй раз артист женился на коллеге по цеху Тамаре Зябловой. В отличие от предыдущего, этот брак оказался счастливым и продлился 10 лет. Однако идиллию разрушила страшная трагедия. В 1971 году, находясь на восьмом месяце беременности, супруга актера погибла в автокатастрофе. Потеря стала для Ланового большим ударом.
Со временем Василию Семеновичу удалось оправиться от горя. Он встретил актрису Ирину Купченко, снова женился и стал отцом. Супруги создали крепкую семью и воспитали сыновей Александра и Сергея. Казалось, все испытания остались в прошлом. Но это только казалось...
В 2013 году Лановой столкнулся с новой утратой. Его младший сын, Сергей, скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 37 лет. Говорили, что у наследника артиста были пагубные пристрастия. Василий Семенович нашел утешение во внучке – внебрачной дочери Сергея, о которой стало известно незадолго до трагедии.
К счастью, после всех испытаний рядом с актером осталась любимая и любящая жена. Ирина Петровна всегда была для мужа опорой и самоотверженно ухаживала за ним до последних мгновений его жизни.