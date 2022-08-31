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Шоу-бизнес
Старший женился на библиотекарше, а младший умер в 37 лет: что стало с сыновьями Василия Ланового

Старший женился на библиотекарше, а младший умер в 37 лет: что стало с сыновьями Василия Ланового

Судьбы наследников артиста сложились по-разному.
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Знаменитый актер Василий Лановой был женат трижды. Он долго мечтал о детях, но смог стать отцом лишь в последнем браке. Супруга Ирина подарила актеру двоих сыновей, в которых он не чаял души. К сожалению, судьба младшего наследника Василия Семеновича сложилась трагически. Сергей Лановой скончался, когда ему было всего 37 лет.

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Василий Лановой никогда не страдал от недостатка внимания противоположного пола. В первый раз артист женился еще в студенческие годы. Его избранницей стала сокурсница по Щукинскому училищу Татьяна Самойлова. В браке актриса забеременела, но не решилась рожать и сделала аборт втайне от мужа. Лановой не смог простить супруге этот поступок, вскоре они расстались.

Второй избранницей Василия Ланового стала актриса Тамара Зяблова. Супруги 10 лет мечтали о детях, а когда долгожданная беременность наконец наступила, были на седьмом небе от счастья. Увы, семейную идиллию оборвала трагедия. Находясь на восьмом месяце беременности, Тамара погибла в автокатастрофе.

Справиться с горем артисту помогла третья жена Ирина Купченко. Супруги прожили вместе почти 50 лет и дважды стали родителями. В 1973-м у пары родился первенец Александр, а спустя три года – Сергей. Во вторую беременность Ирина вынашивала двоих малышей, но один из них не выжил.

Лановой и Купченко души не чаяли в наследниках и не хотели, чтобы те связывали жизнь с актерской профессией. К счастью родителей, Александр и Сергей не тянулись к сцене. Старший наследник актерской пары получил диплом историка, а младший окончил экономический факультет. Несмотря на то, что братья росли вместе, их судьбы сложились совершенно по-разному.

Сергей работал в Министерстве финансов, но в один момент его карьера пошла под откос. Поговаривали, что у молодого человека начались проблемы с алкоголем. Избавиться от пагубного пристрастия ему помогла избранница – психолог Ольга Коротина. Благодаря возлюбленной сын артиста встал на путь исправления, но счастье оказалось недолгим.

В 2013 году Сергей скончался от острой сердечной недостаточности. Ему было всего 37 лет. Незадолго до трагедии выяснилось, что у сына актера есть внебрачная дочь Анна. Когда наследника не стало, Василий Лановой и его супруга продолжили заботиться о внучке.

Старший сын Василия Семеновича долгие годы был погружен в науку и не спешил обзаводиться семьей. К счастью, несколько лет назад ему удалось наладить личную жизнь. В 45 лет Александр женился на библиотекарше Ирине, которая младше его на 18 лет. Влюбленные познакомились в Ленинской библиотеке.

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Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2022, 13:32 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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