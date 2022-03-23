На могиле Ланового обнаружили бесценную историческую реликвию

Василий Лановой скончался в больнице 28 января 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Правда, и по сей день на его могиле на Новодевичьем кладбище нет достойного памятника – стоит все тот же деревянный крест, вкопанный после похорон.



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