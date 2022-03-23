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Шоу-бизнес
На могиле Ланового обнаружили бесценную историческую реликвию

На могиле Ланового обнаружили бесценную историческую реликвию

Василий Лановой скончался в больнице 28 января 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Правда, и по сей день на его могиле на Новодевичьем кладбище нет достойного памятника – стоит все тот же деревянный крест, вкопанный после похорон.
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Поклонники артиста то и дело оставляют тут разные атрибуты. На 40-й день, например, кто-то повесил георгиевскую ленточку и поставил файлик с фотографиями любимого артиста в кинообразах. Лановой, правда не служил – Великую Отечественную войну он встретил в селе Стримба у бабушки с дедушкой, куда приехал в гости из Москвы 22 июня 1941 года. Когда село было захвачено румынами, солдат ради забавы пустил две автоматные очереди над головой Василия, после чего он стал сильно заикаться.

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Рядом с крестом в раме долгое время лежал лист со стихотворением поэта Константина Фролова-Крымского, посвященное Василию Лановому.

Фото: Дни.ру

Теперь же коллеги по сцене там положили фрагмент исторического занавеса академического театра имени Евгения Вахтангова, прослужившего более 70 лет. Лановой играл в этом театре с 1957 по 2021 годы. 54 года! Тысячи раз за это время он видел этот занавес.

Фото: Дни.ру

В этом году сезоне театр отмечает 100-летие. И во время основных торжеств исторический занавес был разрезан на кусочки и вручен артистам в качестве сувенира. Бесценная историческая реликвия! Один и фрагментов принесли и на могилу Ланового.

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Фото: Дни.ру
Автор: 23 марта 2022, 11:50 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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