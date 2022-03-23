На могиле Ланового обнаружили бесценную историческую реликвию

Поклонники артиста то и дело оставляют тут разные атрибуты. На 40-й день, например, кто-то повесил георгиевскую ленточку и поставил файлик с фотографиями любимого артиста в кинообразах. Лановой, правда не служил – Великую Отечественную войну он встретил в селе Стримба у бабушки с дедушкой, куда приехал в гости из Москвы 22 июня 1941 года. Когда село было захвачено румынами, солдат ради забавы пустил две автоматные очереди над головой Василия, после чего он стал сильно заикаться.
Рядом с крестом в раме долгое время лежал лист со стихотворением поэта Константина Фролова-Крымского, посвященное Василию Лановому.
Теперь же коллеги по сцене там положили фрагмент исторического занавеса академического театра имени Евгения Вахтангова, прослужившего более 70 лет. Лановой играл в этом театре с 1957 по 2021 годы. 54 года! Тысячи раз за это время он видел этот занавес.
В этом году сезоне театр отмечает 100-летие. И во время основных торжеств исторический занавес был разрезан на кусочки и вручен артистам в качестве сувенира. Бесценная историческая реликвия! Один и фрагментов принесли и на могилу Ланового.