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Сидящую на уколах Пугачеву известили о раке: Дорого и трудно

Какие способы похудения выбирает Алла Пугачева?
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Красота и молодость — одни из главных ценностей шоу-бизнеса. На какие только жертвы не идут артисты, чтобы сохранить свой первозданный вид. Известно, что звезды соглашаются даже на неприятные уколы и операции, только бы оставаться красивыми. Так, на эту ловушку попались Алла Пугачева и Лолита Милявская.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Поговаривают, что ради похудения две звезды даже соглашались на прием особых лекарств против диабета. Сидящую на уколах Пугачеву и Лолиту предупреждает врач-эндокринолог Наталья Балашова. В первую очередь, нужно позаботиться не о покупке лекарства, а о здоровье.

"Препарат дорогой. И трудно купить", — поясняет эндокринолог.

По словам эксперта, этот препарат хоть и безопасен, но имеет свои побочные эффекты. При тестировании на животных был зафиксирован повышенный риск заболеваний щитовидной железы. Исследования известили о раке, а значит Алле Пугачевой стоит быть аккуратной.

Последние годы поклонники отметили стройность Аллы Пугачевой. Ради сохранения молодости артистка отказалась от вредных привычек, начала следить за питанием. Возможно, что и такие суровые методы похудения, как уколы, жена иноагента тоже оставила в прошлом.

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 13 января 2023, 11:40 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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