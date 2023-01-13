Сидящую на уколах Пугачеву известили о раке: Дорого и трудно

Красота и молодость — одни из главных ценностей шоу-бизнеса. На какие только жертвы не идут артисты, чтобы сохранить свой первозданный вид. Известно, что звезды соглашаются даже на неприятные уколы и операции, только бы оставаться красивыми. Так, на эту ловушку попались Алла Пугачева и Лолита Милявская.
Поговаривают, что ради похудения две звезды даже соглашались на прием особых лекарств против диабета. Сидящую на уколах Пугачеву и Лолиту предупреждает врач-эндокринолог Наталья Балашова. В первую очередь, нужно позаботиться не о покупке лекарства, а о здоровье.
"Препарат дорогой. И трудно купить", — поясняет эндокринолог.
По словам эксперта, этот препарат хоть и безопасен, но имеет свои побочные эффекты. При тестировании на животных был зафиксирован повышенный риск заболеваний щитовидной железы. Исследования известили о раке, а значит Алле Пугачевой стоит быть аккуратной.
Последние годы поклонники отметили стройность Аллы Пугачевой. Ради сохранения молодости артистка отказалась от вредных привычек, начала следить за питанием. Возможно, что и такие суровые методы похудения, как уколы, жена иноагента тоже оставила в прошлом.