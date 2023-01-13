Все лицо в синяках: мертвую плоть изувеченной Муцениеце бросили на потеху публике

За один день Агата Муцениеце успела натворить много дел.

Российская актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным одна воспитывает двух детей и при этом продолжает строить карьеру. Она постоянно работает и при этом старается поддерживать себя в форме. Бедная довела себя до того, что на лице у нее появились синяки, о чем она и поведала поклонникам со своей страницы.

Агата Муцениеце и так, и сяк крутилась перед селфи-камерой, нахваливая себя и свое молодо выглядящее даже с синяками лицо. Грубо говоря, рекламируя и "продавая" себя. Судя по всему, звезда так изголодалась за неимением мужа, что даже раздвигает ноги уже практически везде – не хуже Насти Волочковой. Агата задирает ноги и в лифте, и на репетиции. "Ох, что вас ждет!" – угрожающе пишет Муцениеце под этими снимками. Да только некому оценить ее красоту.

Впрочем, Муцениеце не жалуется, ведь скучать ей некогда. В воскресенье она улетает в ОАЭ нежиться на солнышке десять дней. "Финальный забег отдыха перед очень плотным графиком. Надо же загореть, чтоб быть красивой и на сцене, и в кадре", – сообщила Агата Муцениеце в своем аккаунте.

Но несмотря на то, что впереди пляжный отдых, Агата Муцениеце решила не издеваться над собой и не отказывать в еде. Она показала фото, на котором предстала гора бутербродов с сырокопченой колбасой и малосольной красной рыбой. Неужели актриса позарилась на эту мертвую плоть и решила все это отведать? Но отступать было некуда.

Дело было, судя по отчетам Агаты, в буфете Театрального центра "На Страстном", куда Агата Муцениеце пришла на спектакль "Не скажу" по пьесе Александра Цыпкина. Это новогодняя сказка для взрослых, от которой изувеченная синяками Агата Муцениеце осталась в восторге.