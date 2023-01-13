"Вернуться на дорожку": сбежавшая Пугачева призналась в пагубном пристрастии

После начала февральских событий жизнь Аллы Пугачевой изменилась на 180 градусов. Что помогает, а что мешает артистке жить по-новому?

После начала февральских событий Алла Пугачева поддержала своего мужа и спешно покинула территорию России. Обещав россиянам вернуться, в конце концов Примадонна собрала вещи, выставила на продажу роскошный особняк и уехала с детьми в Израиль. Не все соотечественники простили артистку за такой выбор.

Однако, давние поклонники Аллы Борисовны прекрасно понимают, что послужило такому принципиальному решению. Не только политические убеждения и верность мужу заставили Пугачеву уехать. Все дело в железном характере звезды. Еще много лет назад "женщина, которая поет" признавалась в пагубном пристрастии — ей легче разорвать все связи, чем просто спокойно сесть и поговорить. Приняв решение, она идет до конца.

"Я могла что-то сокрушить на своем пути, вместо того чтобы обойти и спокойненько вернуться на дорожку", — так свой непростой характер описывает сама сбежавшая из страны Алла Пугачева.

Конечно, по словам самой жены иноагента с годами ей удается обуздать характер. Несмотря на огненный знак зодиака, к 70 годам Пугачева старается вести себя иначе. И хотя ей все еще приходится отвечать за последствия своих слов, умудренная Алла Пугачева чувствует, что стала мягче.