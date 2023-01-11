"Будут плановые роды": собравшаяся рожать третьего Бородина показала огромный живот

Вернувшаяся из отпуска Ксения Бородина удивила подписчиков социальных сетей своим животом.

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина на днях вернулась из Таиланда. В жаркой тропической стране она с двумя дочерями встретила новогодние праздники. По признанию Ксении, она приезжает в Тай каждые два-три года. Но отпуск имеет свойство заканчиваться — теледива уже в Москве.

По признанию телеведущей, ей уже пора входить в режим и сбрасывать набранные килограммы. А пока Бородина перестраивается на новый часовой пояс, она ранним утром отвечает на вопросы поклонников в социальных сетях.

"У вас будут плановые роды? Уже назначен день?" — поинтересовался неизвестный подписчик. На такой вопрос Ксения Бородина ответила в шутливой форме: "Я, конечно, чуток поправилась, но это не повод меня на роды отправлять".

Вдобавок к такому ответу телеведущая прикрепила фотографию, обработанную в фотошопе. Ксения сама пририсовала себе огромный живот, чтобы подкрепить слухи о своей беременности.

Шутки шутками, но 38-летняя Ксения не оставляет надежды стать мамой и в третий раз. Когда-то в своем микроблоге она уже поделилась с подписчиками: беременность и роды после 40 лет ее не пугают. Если Бородина встретит любимого мужчину, она готова родить и в третий раз.