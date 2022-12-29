"Стало только хуже": покинувшая Россию Бородина вляпалась в кучу зловонной жижи

Российские звезды полным ходом готовятся к встрече Нового года – кто в России, кто за рубежом. Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина не исключение, вот только у нее хлопот навалилось целая гора. Правда, светский критик Лена Миро в своем ЖЖ высмеяла старания ведущей. По ее словам, Бородина прошляпила все знаки судьбы, и потому вляпалась в огромную кучу зловонной жижи.
"Пока вы тут готовитесь резать свое оливье, хочу рассказать, что Ксении Бородиной тоже трудно. Отдых в Таиланде не задался еще в Москве – бабушка чуть не потеряла паспорт, но все обошлось. Нет бы призадуматься и остаться дома, раз такой знак, но Ксюндель не из тех, кто сдается, а потому дальше стало только хуже", – отметила Миро.
Также светский критик намекнула на безграмотность Ксении Бородиной, ведь она постоянно делает глупые орфографические ошибки, которые уж точно не похожи на опечатки.
"Прилетев в Таиланд, Ксюндель не может уснуть. Разные часовые поЕса, понимаете?" – написала Лена Миро.
Проблема была в том, что Бородину мучала бессонница из-за разных часовых поясов. Блогер посоветовала Ксении позавидовать тем, кто может грамотно выражать свои мысли.
Миро добавила, что Бородину мучает бессонница из-за отсутствия Курбан Омарова ранее. Именно поэтому звезда "скрипит зубами в подушку, пытаясь уснуть".