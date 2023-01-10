Не смогла скрыть: Пузатая молодуха Прилучного сообщила важную новость после слухов о беременности

Экс-супруг Агаты Муцениеце, кажется, наконец-то обрел счастье после скандального развода и слухов о романах. Актер женился на своей молодой коллеге по творческому цеху Зепюр Брутян, причем довольно быстро. А сейчас Павел Прилучный буквально светится от счастья.
Поклонники подозревают, что гармония в семье – не единственное, что радует звезду "Закрытой школы". На фоне изменений в фигуре его жены и появления пузика на некоторых снимках, поползли слухи о том, что Зепюр Брутян беременна и совсем скоро подарит своему супругу малыша.
Пока пара никак не комментировала эту информацию, предпочитая хранить молчание. А поклонники тем временем находят все новые доказательства интересного положения. Если это все же правда, то вполне возможно совсем скоро жена Павла Прилучного расскажет все публике, ведь она довольно часто выставляет напоказ детали своей жизни.
Кажется, что фраза "Счастье любит тишину" не относится к Зепюр Брутян. Вчера актриса не смогла скрыть от посторонних глаз, как сильно ее любит супруг. В своем микроблоге она сообщила, видимо, очень важную для нее новость из жизни – актер подарил ей шикарный букет цветов, еще раз показав, что души в ней не чает.
"В -18 может согреть только любовь", – подписала кадры звезда и отметила Павла Прилучного.