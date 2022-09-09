Сделал предложение: Воссоединившаяся с Элджеем Ивлеева рассказала о важном событии

После встречи Насти Ивлеевой с Элджеем в Петербурге фанатская тусовка не умолкает об их воссоединении.

Блогер и ведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились в 2019 году, в прошлом году развелись. Их расставание стало ударом для поклонников, ведь пара была самой яркой и эксцентричной в российском шоу-бизнесе.

На днях фанаты с радостью узнали, что Ивлеева случайно встретилась с Элджеем во время отдыха в Санкт-Петербурге. Блогер опубликовала в своем аккаунте совместное фото с бывшим, и у поклонников появилась хрупкая надежда на примирение кумиров.

Раз уж тема начала развиваться с новой силой, грех ее не подогреть, подумала Настя Ивлеева. И решила в очередном выпуске своего ютуб-шоу напомнить фанатам, как однажды стала женой самого скандального рэпера Элджея. Он сделал ей предложение в день, когда он давал один из своих концертов, который состоялся в день рождения Ивлеевой. Судя по всему, рэпер решил не заморачиваться с подарком и просто подарил ей "себя" в качестве будущего мужа. Конечно, влюбленная Ивлеева сразу согласилась. Большего ей и не надо было.

Напомним, 31-летняя Настя Ивлеева недавно дебютировала в качестве драматической актрисы. Она сыграла главную роль в ленте Александра Молочникова "Монастырь". Съемки проходили в Вологодской области и не разглашались.