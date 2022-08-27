Сколько стоит секс с Настей Ивлеевой? Удовольствие не для бедных

31-летняя Настя Ивлеева славится своими скандальными выходками и раскрепощенными манерами. Блогер и телеведущая не стесняется делать что-то не самое лицеприятное напоказ, лишь бы заработать побольше денег.
На днях Ивлеева шокировала откровенным признанием. Оказывается, она не побрезгует даже переспать с незнакомцем за деньги. Речь об этом зашла после вопроса блогера Михаила Литвина, который спросил ведущую шоу "Орел и решка", способна ли она на такое. Оказалось, да.
Создатель и владелец футбольного клуба "Сахалинец" предложил Ивлеевой произвольную сумму за интим с незнакомцем – один миллиард рублей. Это устроило Анастасию.
"Пересплю я с ним или нет? Да", – коротко ответила Анастасия Ивлеева, даже не дослушав собеседника до конца.
Ведущую не смутил даже тот факт, что сексом пришлось бы заняться с некрасивым человеком. Тот факт, что об этом никто никогда не узнает, ей понравился.
Напомним, Анастасия Ивлеева год назад развелась с российским рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей. Пара была одной из самых ярких и обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. Однако в какой-то момент их отношения испортились, и пара распалась. Сейчас Ивлеева находится в активном поиске нового возлюбленного.