"В интересном положении": Раздувшуюся до безобразия Бузову отправили в роддом

Ольга Бузова наделала шума своим внешним видом.

Поющая телеведущая решила опубликовать очередное видео на своей странице. Все вроде бы стандартно: звезда с голым животом и в пикантном на ряде игриво извивается, демонстрируя свою сексуальность. Однако от пользователей Ольга Бузова ожидаемых комплиментов не получила.

Почти в один голос поклонники признали: артистку не узнать! Многие заметили, что она раздулась до безобразия: у нее появились щеки, от скул и следа не осталось, а кто-то даже разглядел второй подбородок. "Что у Оли с лицом?" – пожалуй, самый распространенный комментарий к публикации.

Вот народ и принялся гадать, что произошло с вечно худой и поджарой Ольгой Бузовой: кто-то предположил, что звезда забыла наложить фильтры, кому-то показалось, что она что-то "вколола", ну и, конечно, не обошлось без подозрений в беременности.

"Почему-то мне кажется, что Ольга в интересном положении. Такие щечки появились", – такой комментарий появился на странице теледивы.

Помимо обсуждения внешности артистки, злые языки по традиции стали критиковать ее поведение: мол, экс-супруге Дмитрия Тарасова, на секундочку, уже много лет, а она кривляется на камеру вместо того, чтобы завести семью. Собственно, кто-то из пользователей, можно сказать, отправил звезду в роддом.

"Иди уже замуж, рожай детей", – дали совет Ольге Бузовой пользователи.