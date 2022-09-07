"Надо узаконить отношения": Ивлеева сделала заявление после отдыха с Элджеем

Расставание Элджея и Насти Ивлеевой стало такой же неожиданностью, как и начало их романа. После недолгих встречаний пара поженилась в 2019 году. Ивлеева описывает это решение так: "Это было ежесекундное решение. Когда с человеком круто, ты не думаешь — надо или нет. Не было такого, что мы сели и такие: "Надо узаконить наши отношения". Сначала публика скептически относилась к их отношениям, а теперь фанаты ждут радостной новости о примирении пары.
В социальных сетях девушка показала новые фотографии из поездки в Петербург. На них Элджей и Настя проводят время в объятиях друг друга в барах и ресторанах города. Кажется, будто между молодыми людьми нет ни конфликтов, ни взаимных претензий.
Как будто специально, желая подогреть интерес поклонников, Настя чуть не проговорилась о воссоединении с экс-супругом.
"Вы же вместе, по-моему, нет?" — перебил Настю гость ее YouTube шоу. "Да мы… Мы все всегда рядышком друг с другом", — многозначительно ответила блондинка.
Ранее Настя рассказывала, что причиной развода стали разные характеры музыканта и блогерши. После расставания Элджей посвятил бывшей песню, в которой признался, что девушка сильно изменилась, а ему нравилась прежняя Настя.