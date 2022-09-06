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Шоу-бизнес
"Я не готова!": обрюхаченная плодовитым Петросяном жена взвыла на недельном сроке

"Я не готова!": обрюхаченная плодовитым Петросяном жена взвыла на недельном сроке

Жена Евгения Петросяна поделилась с поклонниками радостным и одновременно грустным событием.
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Жена Евгения Петросяна активно ведет соцсети и делится с поклонниками опытом материнства и жизненными мудростями. Татьяна Брухунова не обращает внимания на критику в ее адрес и не комментирует злые выпады от хейтеров.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

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На днях жена Петросяна поделилась радостной новостью. Она уехала из дома отдохнуть, разогнать тоску, а заодно поправить свое состояние. Правда, где именно она находится, Брухунова раскрывать не стала. Жена юмориста расстроилась из-за того, что уже совсем скоро ей придется уезжать.

"Приехала я в санаторий, название его я пока не готова раскрывать. Я очень давно хотела тут побывать. Могу сказать точно, Ессентуки. Наверное года два планировала попасть именно в это место. Так сложились чудесным образом обстоятельства, что нам удалось попасть сюда именно сейчас. К сожалению, срок достаточно ограничен. Конечно, было бы правильно приехать сюда на две недели, но будет только неделя, и я рада и этому. Программа у меня очень активная, я приехала за решением конкретных проблем, вопросов. Надеюсь, что мне удастся здесь немножко привести себя в порядок", – рассказала Брухунова.

Какие именно проблемы, жена Петросяна не пояснила. Очевидно, что в санатории люди поправляют здоровье.

Напомним, Брухунова и Петросян воспитывают сына Вагана, который появился на свет два года назад. жена юмориста утверждала, что рожала самостоятельно и не пользовалась услугами суррогатной матери. Хотя с животом ее никто не видел. Выходит, что плодовитый Петросян обрюхатил ее втихомолку.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 13:45 Источник: соцсети • Требует проверки
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