"Она сделала аборт": властный Петросян вынудил молодую жену избавиться от плода

У Евгения Петросяна могло бы быть трое детей.

Как известно, старшая дочь появилась в первом браке юмориста. Сейчас Викторине 53 года, она живет в Америке и не общается с отцом. Младшему ребенку Евгения Петросяна едва исполнилось два года. Его родила молодая жена Татьяна Брухунова, работавшая раньше помощницей артиста.

Но, как стало известно, мог бы быть и третий ребенок. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, в начале 90-х предыдущая супруга звезды Елена Степаненко забеременела и очень хотела оставить ребенка.

Однако властный Евгений Петросян решил, что сейчас не время, ведь в стране шел хороший "чес" – артисты зарабатывали огромные деньги и нельзя было упускать возможность. Гастроли дуэта были расписаны на месяцы вперед, поэтому, по словам Демидова, юморист отговорил молодую жену (Елена младше Евгения на семь лет) от рождения наследника.

"Она сделала аборт, но потом сильно раскаивалась по этому поводу, вымаливала у Господа прощение", – говорит Анатолий Демидов.

Как отметил режиссер, позднее пара пыталась вновь стать родителями, но уже ничего не получалось. Елена Степаненко жалела, что не родила в свое время, но тогда она не могла ослушаться мужа, ведь воспринимала его в первую очередь как наставника, человека, который привел ее в эстрадный юмор.

Известие, что у Евгения Петросяна и его молодой помощницы родился ребенок, больно ударило по Елене Степаненко. По словам Анатолия Демидова, ей было обидно, что Тане он позволил родить наследника, а ее вынудил избавиться от плода.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года, после 32 лет брака.