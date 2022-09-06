"Счастливы очень": малыш Николаева и Проскуряковой появится на свет в конце сентября

Жена Игоря Николаева сообщила поклонникам радостную и долгожданную новость.

Когда российский певец Игорь Николаев начал встречаться с Юлией Проскуряковой, она была начинающей и малоизвестной артисткой. Она выступала вместе с супругом и начинала строить карьеру в шоу-бизнесе. Однако с недавнего времени Проскурякова решила изменить свою жизнь и попробовала себя в новом амплуа.

Юлия Проскурякова из певицы превратилась в актрису. Многие поклонники были в шоке от такого новшества, ведь ее привыкли воспринимать совсем в другом образе.

На днях жена Николаева поделилась с поклонниками радостной новостью. У ее команды выходит новое кино. Фанаты считают, что карьера Проскуряковой – это заслуга Николаева в том числе, ведь без него она могла бы не выбиться в шоу-бизнес. Сейчас кино для Проскуряковой – ее детище, каждый свой успех в этом направлении она презентует как рождение ребенка.

"Мы получили прокатное удостоверение для нашего короткого метра "Азбука Морзе". 🎬🎬🎬 Счастливы очень и планируем премьеру на конец сентября, чтобы показать ее ВАМ, нашим дорогим и любимым зрителям!!!" – написала Юлия Проскурякова в своем телеграм-канале.

Поклонники с восторгом восприняли эту новость. Они поздравили жену Игоря Николаева и пожелали ей дальнейших успехов в киноиндустрии.