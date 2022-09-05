Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Может, сразу в рот?": Извергающий белую жижу Джигурда в экстазе вылизал взмокшую Волочкову
"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
партнеры
Понедельник
5 сентября
Лента новостей
15:03
При тушении пожара в частном доме в Тюменской области нашли труп женщины
14:51
"Юра себя загнал": Убитый инфарктом Шатунов сам свел себя в могилу
14:45
В Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя
14:41
Размазанная по сцене Гузеева отбивается изо всех сил: Без голоса не останется
14:39
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
14:27
Во Владимирской области при пожаре погиб человек
14:15
Сексуальная кошечка: Прилюдно оголившаяся Ирина Шейк возбудила народ
14:07
Синоптик предупредил москвичей о холодной погоде на неделе
14:03
В Новосибирске несколько раз перевернулась машина каршеринга
13:46
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
13:43
Отказ от фамилии и актерского рода: внук подверг сомнению талант Алисы Фрейндлих
13:40
"Меня мучил, сам мучился": После ухода сына Яковлева сделала шокирующее заявление
13:37
Штаны в доме есть: разведенка Гагарина показала нового хахаля
13:15
Аренда коттеджей подешевеет на 25%
12:52
Светящуюся от счастья молодуху "гулящего" Прилучного ткнули лицом в грязь: Агата тоже верила в любовь
12:49
Потянуло на соленое: округлившаяся Водонаева вернулась со съемок "Звезд в Африке" с прицепом
12:17
Садальский раздавил Гузееву: размазал с особым цинизмом
12:06
Не пускает на порог: Актер Носик прячет неизлечимо больную мать от убитого горем отчима
12:06
Грудь знаменитости выпала во время примерки топа
11:21
Молчала о романе с женатым Учителем, а теперь одна растит его детей: большая любовь Юлии Пересильд
11:21
"Ни стыда, ни совести!": 22-летняя любовница Омарова вытерла ноги о Бородину
11:15
В каком городе можно выгоднее всего купить мини-квартиру
11:11
"Помогал во всем": За разбитой раком Заворотнюк ухаживает тайный молодой любовник
11:07
Будет ходить на полусогнутых: Кудрявцевой предсказали пертурбации с молодым мужем
10:25
Скрытная Миронова представила публике любимого мужчину: Скучаю
10:25
"Умрешь!": Безжалостная Сенчукова отправила на тот свет надоевшего Рыбина
10:15
"Не понимал": бросивший Нинидзе тугодум Виторган заговорил о Собчак
09:42
"Лицо обезображенное": Постаревшая до ужаса Пугачева превратилась в высохшую мумию
09:41
"Светке плохо": стало известно о состоянии оказавшейся на больничной койке вдовы Шатунова
09:35
Долги спишут: кому в России положено обнуление счетов по ЖКУ
09:16
Столичные новостройки рядом с вузами
09:01
Что достанется Галкину после смерти Пугачевой: В завещании указано
08:58
"Перенесли ЭКО и заболели": Раскрыты причины возникновения онкологии у Заворотнюк и Фриске
08:52
Однушка, двушка или студия? Какие квартиры чаще покупают в новостройках Москвы и Подмосковья
08:37
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
06:12
Памятник женщине: эксклюзивные фото монументов разных городов России
04:05
Дрыгала вагиной и сосала плетку: самые развратные фото Ксении Собчак
02:07
Кузбассовцы встретили бегущего по трассе оленя (видео)
00:04
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 5 сентября
22:23
Шаманские миры: 3 астральных портала в традиционной хакасской юрте
20:29
Первый изменял, второй пил, а третий выпрашивал детей: почему Нина Ургант не ужилась ни с одним мужем
20:05
Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву
19:51
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
18:22
На Первом канале вскрыли страх Гузеевой: Пробует впервые
17:56
Облегчилась и затанцевала: Наташу Королеву растоптали за пляски у унитаза
16:55
Меган Маркл разнесли в пух и прах: Точила зуб и притворялась овечкой
16:36
Теряет роскошные кудри: внешний вид постаревшего Николаева вызвал шок
15:44
Престарелого Петросяна выбросили за борт: "Никому не нужен"
15:31
Оплеванная Долина угодила в жуткий скандал: Зачем ее привезли?
14:34
Растоптанная свадьбой Прилучного Муцениеце уползла зализывать раны в глухую деревню
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Луковый пирог по рецепту Марии Порошиной: божественный вкус
Что убитая горем дочь положила в шикарный гроб Михаила Горбачева
Престарелого Петросяна выбросили за борт: "Никому не нужен"
Куда делась красота? Старческое лицо Немоляевой сморщилось пуще прежнего
"Зависимость": упустивший любимую 40-летний Корчевников зашел слишком далеко
В гробу видала: как Пугачева выбирает покойников для посещения похорон
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сексуальная кошечка: Прилюдно оголившаяся Ирина Шейк возбудила народ

Сексуальная кошечка: Прилюдно оголившаяся Ирина Шейк возбудила народ

Ирина Шейк не перестает удивлять публику своими восхитительными выходами.
прочитано 263 раза

Несмотря на свой возраст, знаменитая манекенщица до сих пор вызывает восхищение у публики! Что уж говорить, быть рядом с разведенной моделью, пожалуй, мечтает каждый мужчина. На этот раз Ирина Шейк вновь поразила публику, появившись на кинофестивале в Венеции.

ПО ТЕМЕ

Абсолютно голая модель плюс-сайз Эшли Грэм выкатила обвисшую грудь на всеобщее обозрение

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Ирина Шейк

Ирина Шейк супермодель и актриса

В рамках мероприятия прошла премьера новой итало-французской драмы "Необъятность", главную роль в которой сыграла Пенелопа Крус. Казалось бы, все внимание гостей и зрителей должно было быть приковано к актрисе, но манекенщица, сама того не подозревая, умудрилась забрать его себе, хотя выглядела весьма не затейливо.

На ковровой дорожке Ирина Шейк появилась в черном платье-комбинации, которое прилюдно пикантно оголило ее спину и плечи. Модель решила не надевать украшения на уши и шею, оставив лишь пару обручей на элегантной руке и нанеся яркие черные стрелки на глаза. В общем, экс-супруга Брэдли Купера выглядела как сексуальная кошечка!

Это подметили и пользователи в социальных сетях. В своем микроблоге звезда опубликовала пару снимков с фестиваля – от увиденного народ буквально возбудился и принялся осыпать ее комплиментами!

"Я восхищаюсь вашей статностью! Горячо! Какая же вы красивая! Богиня!" – написали восхищенные поклонники Ирины Шейк.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Ирина Шейк. Фото: Cinzia Camela / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2022, 14:15 Источник: Express.co ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир

Актер сам виноват
Шоу-бизнес

Отказ от фамилии и актерского рода: внук подверг сомнению талант Алисы Фрейндлих

Он не считает ее гением
Шоу-бизнес

"Светке плохо": стало известно о состоянии оказавшейся на больничной койке вдовы Шатунова

Женщине очень тяжело

Шоу-бизнес

"Не понимал": бросивший Нинидзе тугодум Виторган заговорил о Собчак

Актер признался

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Регионы

При тушении пожара в частном доме в Тюменской области нашли труп женщины
В Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя
Во Владимирской области при пожаре погиб человек
В Санкт-Петербурге при пожаре пострадал мужчина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+