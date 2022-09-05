Сексуальная кошечка: Прилюдно оголившаяся Ирина Шейк возбудила народ

Несмотря на свой возраст, знаменитая манекенщица до сих пор вызывает восхищение у публики! Что уж говорить, быть рядом с разведенной моделью, пожалуй, мечтает каждый мужчина. На этот раз Ирина Шейк вновь поразила публику, появившись на кинофестивале в Венеции.
В рамках мероприятия прошла премьера новой итало-французской драмы "Необъятность", главную роль в которой сыграла Пенелопа Крус. Казалось бы, все внимание гостей и зрителей должно было быть приковано к актрисе, но манекенщица, сама того не подозревая, умудрилась забрать его себе, хотя выглядела весьма не затейливо.
На ковровой дорожке Ирина Шейк появилась в черном платье-комбинации, которое прилюдно пикантно оголило ее спину и плечи. Модель решила не надевать украшения на уши и шею, оставив лишь пару обручей на элегантной руке и нанеся яркие черные стрелки на глаза. В общем, экс-супруга Брэдли Купера выглядела как сексуальная кошечка!
Это подметили и пользователи в социальных сетях. В своем микроблоге звезда опубликовала пару снимков с фестиваля – от увиденного народ буквально возбудился и принялся осыпать ее комплиментами!
"Я восхищаюсь вашей статностью! Горячо! Какая же вы красивая! Богиня!" – написали восхищенные поклонники Ирины Шейк.