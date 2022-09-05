Потянуло на соленое: округлившаяся Водонаева вернулась со съемок "Звезд в Африке" с прицепом

Журналистка и бывшая звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева призналась поклонникам в наличии проблем с внешностью. За последнее время звезда набрала лишний вес. Все началось в начале лета после съемок в экстрим-шоу "Звезды в Африке". Из-за того, что на проекте невозможно было нормально поесть, Водонаева вернулась с "прицепом" в виде расстройства пищевого поведения, что отразилось на ее фигуре.
Теперь Алене Водонаевой необходимо похудеть аж на пять килограммов, что уже не так просто. Это уже не то, что просто привести фигуру в порядок и подтянуться при помощи нескольких тренировок. Речь пойдет о настоящем похудении. Проблема в том, что именно на первые пять килограммов труднее всего похудеть.
Алена Водонаева подчеркнула, что быстро скинуть пять килограммов не получится, ведь это очень опасно. Если в экспресс-режиме сбросить такой вес, то в организме может случиться сбой, так как это стресс.
"Все очень медленно и очень долго", – отметила звезда в своем аккаунте.
Водонаева заметила, что после съемок на проекте ее потянуло на соленые семечки. Звезда могла съедать огромную кучу семечек за раз. В итоге она потолстела, ведь семечки не только калорийные, но еще и задерживают жидкость из-за большого количества соли.
Чтобы похудеть, Водонаева уже начала правильно питаться и пить много воды, а также больше двигаться. Первые результаты уже есть.