"Это реалити": Водонаева раскрыла тайные подробности жизни участников шоу "Звезды в Африке"

Поклонники шоу "Звезды в Африке" рады, что наконец-то смогут увидеть второй сезон увлекательной передачи. По сюжету звезды шоу-бизнеса должны находиться в непростых условиях, преодолевая трудные испытания. Многие поклонники озадачились вопросом, действительно ли участникам приходится так несладко? Скептически настроенные зрители уверены, что за пределами телекамер звезды живут в вполне комфортных условиях и вкусно питаются.
Эти слухи опровергла Алена Водонаева, которая приняла участие в новом выпуске программы. Она опубликовала в сторис своего "Инстаграм" комментарий подписчика, который предположил, что ведущие подкармливают звезд, когда те выезжают на сафари. Звезда "Дома-2" заявила, что съемочной группе запрещено пить и принимать пищу при участниках. Так, они даже не могут выпить кофе, когда на них глядят голодные артисты. "Это реалити", – заключила журналистка. Также она подчеркнула, что этот формат нельзя нарушать.
Напомним, что Алена Водонаева долго размышляла перед тем, как согласиться на участие в шоу. Дело в том, что у светской львицы аэрофобия, из-за которой ей крайне тяжело преодолевать большие пространства на самолете. Женщина призналась, что перелет – это самое страшное испытание для нее.