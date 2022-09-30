"Любимый": списанный со счетов Цискаридзе зацеловал седого мужчину

Знаменитый артист Николай Цискаридзе по праву считается звездой российского балета. Он известен не только в нашей стране, но и за рубежом благодаря своему таланту эффектно двигаться на сцене. При этом танцор талантлив не только на сцене, но и в качестве великолепного оратора.
Весной Николай Цискаридзе сменил признанного иноагентом Максима Галкина в роли ведущего популярного телешоу "Сегодня вечером" на Первом канале. Сначала зрители не восприняли его в качестве лица передачи, однако несмотря на критику, списанный со счетов балетмейстер остался на этом посту и продолжает работать.
На днях в телеграм-канале Цискаридзе появилось фото, на котором он целует седовласого 88-летнего Михаила Ширвиндта. Таким образом он анонсировал новый выпуск передачи, в которой будут раскрыты все закулисные тайны одного из самых популярных театров России.
"Очень явная подсказка для тех, кто ждет анонс субботнего эфира!" Мне элементарно неинтересно коллективное мышление. Мне больше нравится жить своим умом… #цискаризмы", – заинтриговал россиян Николай Цискаридзе.
"Гремучая смесь – Ширвиндт и Цискаридзе"; "Любимый Ширвиндт"; "Смесь еврейского и гурийского юмора это пир души", – написали поклонники.
Выпуск программы "Сегодня вечером", гостем которой станет народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, выйдет в эфир 1 октября в 19:20 мск.