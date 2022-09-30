"Сердце уходит": Брежнева впала в отчаяние после новостей о разбитом муже

Вера Брежнева — поп-певица и актриса, бывшая участница группы "ВИА-Гра" раньше часто откровенничала с подписчиками в социальных сетях. Певица делилась личными фото себя, дочерей, а иногда и мужа — композитора Константина Меладзе.
После начала февральских событий контент на страничке Веры сильно изменился. Теперь там почти нет места музыке и радостным встречам. Брежнева тяжело переживает, поэтому подписчики чувствуют, что артистка закрылась в себе.
На днях Вера Брежнева впала в полнейшее отчаяние. 40-летняя артистка не смогла сдержать эмоций из-за происходящих событий. Вера делится, что в течение дня она может радоваться успехами дочери и друзей, писать песни, а затем снова погрузиться в новостную ленту.
"Потом открываешь новости. И снова сердце уходит в пятки", — пишет Вера. В своем микроблоге она поделилась страшной фотографией и историей одной семьи. Мужчина потерял свою жену и никак не может приняться утрату. О разбитом муже написали многие СМИ и Вера Брежнева репостнула статью для подписчиков.
Кроме этого, в Сети не угасают слухи о возможном расставании Веры Брежневой и Константина Меладзе. Официально эту новость никто не комментировал, но, возможно, семейный разлад тоже сыграл роль в состоянии Веры.