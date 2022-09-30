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Шоу-бизнес
Наплевать на заслуги: брат Моисеева требует вывезти труп певца из России

Наплевать на заслуги: брат Моисеева требует вывезти труп певца из России

Маркс Толкач хочет похоронить Бориса Моисеева в могиле их матери.
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Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в минувший вторник, 27 сентября, после нескольких перенесенных инсультов. Звезде отечественной эстрады было 68 лет. Певец жил практически один – за ним ухаживал лишь близкий друг и директор Сергей Горох. Родной брат музыканта – Маркс Толкач – узнал трагическую новость лишь от журналистов. Мужчина давно живет в Канаде.

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Борис Михайлович Моисеев певец

После смерти исполнителя хита "Голубая луна" прошло уже три дня, но до сих пор достоверно не известно, где он будет похоронен. Почетное звание "Заслуженный артист России" дает его обладателю ряд привилегий, в том числе, возможность провести вечность на элитном погосте.

Как ранее сообщали "Дни.ру", певица и актриса Алена Кравец решила позаботиться об ушедшемкумире миллионов и организовать его похороны на Троекуровском кладбище Москвы. К слову, неофициальный ценник за участок на престижном захоронении достигает трех миллионов рублей.

Меж тем, старшему брату, похоже, наплевать на заслуги Бориса Моисеева. Он требует вывезти труп певца из России. Своего родственника Маркс Толкач хочет похоронить в Могилеве рядом с матерью. Впрочем, мужчина не исключает, что хоронить артиста придется даже не рядом, а прямо в могиле их мамы.

Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу. Старший брат отметил, что матери было уже 40 лет, когда родился Борис Моисеев. Однако вопреки потенциальным осложнениям женщина отказалась делать аборт.

Кстати, канадский родственник уже отказался участвовать в дележке наследства брата. Как сообщает ОСН, Борис Моисеев еще при жизни переписал свою московскую квартиру на Сергея Гороха.

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Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2022, 11:44 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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