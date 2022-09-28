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Шоу-бизнес
"Не хочу умирать": почему брат Моисеева отказался хоронить артиста

"Не хочу умирать": почему брат Моисеева отказался хоронить артиста

Борис Моисеев даже после смерти не заслужил внимания старшего брата.
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Миллионы россиян в винувший вторник, 27 сентября, были шокированы страшной вестью о смерти популярного певца, актера танцора Бориса Моисеева. Заслуженный артист России ушел в возрасте 68 лет, оставив после себя богатое творческое и материальное наследство.

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 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

Родной брат артиста Маркс Толкач, который долгое время проживает в Канаде, узнал о трагедии не от друзей или коллег музыканта, а от журналистов. Они позвонили родственнику звезды отечественной эстрады, чтобы выяснить, собирается ли он возвращаться на родину.

Выяснилось, что Борис Моисеев даже после смерти не заслужил внимания старшего брата, который отказался прилетать в Россию. Он не будет хоронить музыканта. Вероятно, траурную церемонию организует директор исполнителя хита "Голубая луна".

Так или иначе, Маркс Толкач имеет право претендовать на роскошное наследство своего младшего брата. Уже известно, что Борис Моисеев владелал нескольки объектами недвижимости. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Сам мужчина утверждает, что не собирается участвовать в дележке имущества. Он признался, что возраст не позволяет приехать в Россию. Кроме того, брат Бориса Моисеева уверен, что его жизни угрожает опасность на родине. "А я еще не хочу умирать, я хочу жить!" – заявил он.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2022, 10:24 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник

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