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Шоу-бизнес
Растянувшаяся до безобразия Арзамасова выпятила дряблое пузо: Уже мамочка

Растянувшаяся до безобразия Арзамасова выпятила дряблое пузо: Уже мамочка

Актриса Лиза Арзамасова предстала перед подписчиками в необычном виде.
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Лиза Арзамасова, актриса театра и кино, совсем недавно стала впервые мамой. В 2020 году стало известно об отношениях Лизы с фигуристом Ильей Авербухом, а в 2021 у пары родился сын. Вместе с супругом пара воспитывает и старшего сына мужчины — Мартина.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

В своих социальных сетях Лиза поддерживает теплую и почти семейную атмосферу. Даже на фотографии, где актриса выпятила дряблое пузо, ей пишут лестные комментарии и комплименты. Сама Арзамасова не раз говорила, что хейтерам на ее страничке просто скучно и они сами уходят.

На последней публикации растянувшаяся до безобразия в странной позе и в улыбке Арзамасова не оставила привычных рассуждений на злободневную тему. Возможно, актриса пытается совладать с собственными чувствами на фоне происходящих событий, а может ей просто пока нечем поделиться со зрителем.

Супруга Ильи Авербуха выбрала непривычный наряд для съемки — белый брючный костюм и массивную обувь. Обычно Лиза носит более женственные платья и украшения в стиле бохо. "Выросла девочка, стала красавица девушка и уже мамочка", — пишут в комментариях преданные поклонники. Сама Лиза искренне благодарит подписчиков.

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Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
29 сентября 2022, 14:34 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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