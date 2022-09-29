Растянувшаяся до безобразия Арзамасова выпятила дряблое пузо: Уже мамочка

Лиза Арзамасова, актриса театра и кино, совсем недавно стала впервые мамой. В 2020 году стало известно об отношениях Лизы с фигуристом Ильей Авербухом, а в 2021 у пары родился сын. Вместе с супругом пара воспитывает и старшего сына мужчины — Мартина.
В своих социальных сетях Лиза поддерживает теплую и почти семейную атмосферу. Даже на фотографии, где актриса выпятила дряблое пузо, ей пишут лестные комментарии и комплименты. Сама Арзамасова не раз говорила, что хейтерам на ее страничке просто скучно и они сами уходят.
На последней публикации растянувшаяся до безобразия в странной позе и в улыбке Арзамасова не оставила привычных рассуждений на злободневную тему. Возможно, актриса пытается совладать с собственными чувствами на фоне происходящих событий, а может ей просто пока нечем поделиться со зрителем.
Супруга Ильи Авербуха выбрала непривычный наряд для съемки — белый брючный костюм и массивную обувь. Обычно Лиза носит более женственные платья и украшения в стиле бохо. "Выросла девочка, стала красавица девушка и уже мамочка", — пишут в комментариях преданные поклонники. Сама Лиза искренне благодарит подписчиков.