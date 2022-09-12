"Замираю и боюсь заплакать": родившая от "папика" Арзамасова вывернула душу наизнанку

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова призналась подписчикам в большой занятости и попросила их проявить терпение к долгому молчанию.

Посты Лизы Арзамасовой в социальных сетях всегда наполнены глубоким смыслом. Актриса делится не просто событиями из своей жизни, а выворачивает душу наизнанку и показывает собственные ощущения от происходящего. В аккаунте девушки нет места хейтерам и негативу — Арзамасова тщательно следит за своей аудиторией.



Новый гастрольный сезон внес свои коррективы в жизнь молодой мамы. Напомним, в прошлом году Арзамасова родила сына Леву от фигуриста и тренера Ильи Авербуха. Супруг старше ее на 20 лет. Для девушки — это первый ребенок, а вот Илья уже опытный "папик": у него есть взрослый сын от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Сейчас общий ребенок пары уже подрос, а значит Лиза может выстраивать плотный гастрольный график.

Звезда сериала "Папины дочки" попросила подписчиков проявить терпение к ее пропаже из социальных сетей. Она пообещала, что прочитает сообщения и комментарии поклонников, как только появится немного времени. В свою очередь актриса поблагодарила подписчиков за добрые слова: "Всякий раз, когда встречаюсь с примерами огромного великодушия, замираю и боюсь заплакать от восторга и счастья. Красивое в человеческой душе непобедимо", написала Лиза Арзамасова.