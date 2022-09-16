"Такой родной": променявшая Авербуха на красавца-актера Арзамасова созналась в романе на стороне

Лиза Арзамасова не похожа на ту, которая способна изменить мужу. Однако она показала обратное.

После рождения первенца актриса театра и кино Лиза Арзамасова быстро вернулась к работе. На днях она вернулась на сцену "Амурской осени" и сыграла в антрепризе "Ночь ее откровений", в которой закрутила роман с Игорем Лифановым.

По сюжету постановки режиссера Петра Белышкова жизнь немолодого женатого бизнесмена переворачивается с ног на голову после завязавшейся мимолетной интрижки в баре с юной красавицей. Она сущий ангел, но у нее свои "скелеты в шкафу". Успешный мужчина не был готов к таким событиям, но у жизни свои планы.

В своем телеграм-канале Лиза Арзамасова поделилась впечатлениями о проделанной работе. Она опубликовала фото, на котором предстала с улыбкой в лучах осеннего солнца. На ней была теплая клетчатая юбка и пальто нараспашку.

"Нет, я не нежусь на солнышке, я – в пути! Вчера с @igorlifanovofficial сыграли спектакль в уже ставшем таким родным – Благовещенске! ❤️ Сейчас – на пути в Хабаровск", – написала жена Ильи Авербуха.

Поклонники были рады тому, что скромница и умница Лиза Арзамасова временно променяла мужа на красавца-актера, ведь на ее фееричный "роман на стороне" хотели посмотреть многие поклонники, хотя бы на сцене.