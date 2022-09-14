Не Прилучный: кто натянул молодую жену актера в двух местах

Свадьба звезды сериала "Мажор" и молодой армянской актрисы — настоящая сенсация этого лета. В сети уже несколько недель обсуждают отношения Павла Прилучного и его новой жены. Первая волна интереса спала, теперь подписчики начинают копаться в прошлом Зепюр Брутян. Не осталась без внимания и внешность восточной красавицы.
Звездный хирург Александр Вдовин оценил внешность актрисы на предмет разных переделок. Он считает, что врачи натянули кожу молодой жены Прилучного в двух местах. Во-первых, это лоб — благодаря эндоскопическому лифтингу брови Зепюр поднялись, а глаза стали еще больше. Во-вторых, Вдовин указывает на губы девушки. По его словам, операция булхорн работает эффективнее, чем обычные инъекции гиалурона, поэтому и эффект пухлости у актрисы более выраженный. Кроме этого, специалист заметил аккуратный вздернутый носик Зепюр Брутян — это, возможно, результат ринопластики.
До недавнего времени Зепюр снималась в небольших эпизодах, а гонорары актрисы были достаточно скромны. Скорее всего, родители Зепюр Брутян решился придержаться новой восточной традиции и подарить дочери ринопластику — так красавицы избавляются от комплекса большого носа.