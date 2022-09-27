Срочно! Умер Борис Моисеев

Скорбную новость подтвердил арт-директор певца Сергей Горох. Как сообщает RT, он сообщил, что Борис Моисеев скончался 27 сентября в два часа дня.
По данным Пятого канала, все случилось в Москве, в квартире артиста. Причины смерти пока не известны, но, как напомнил Горох, Моисеев пережил три инсульта.
Напомним, в 2010 году артист перенес первый инсульт. Через пять лет случился еще один. Из-за недуга у Бориса Моисеева перестала функционировать левая рука и верхняя губа.
После этого певец практически не появлялся на людях, вел закрытый образ жизни и не общался с журналистами. По сути, всем жизненным обеспечением Моисеева занимался его арт-директор Горох.
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