"Потрясающе!": перекошенный от инсульта Моисеев появился на Первом канале

Эти летом арт-директор звезды Сергей Горох заявил, что Борис Моисеев до сих пор выходит на сцену, однако лишь в своих снах. Жажда былой популярности манит артиста вернуться в светскую тусовку, однако здоровье спускает с небес на землю.
Артист перенес два инсульта, частично его парализовало. Голосистый мужчина вынужденно ушел в тень, чтобы никто не видел его страданий. Все, что фанатам осталось от кумира, — это лишь песни да записи старых выступлений.
В субботу 17 сентября Первый канал выпустил в эфир нарезку из лучших моментов шоу "Точь-в-точь", где давным-давно засветился Борис Моисеев. На ТВ показали сценический номер при участии знаменитости.
На момент съемок артист уже был раздавлен недугом, однако все было не так запущено. Под ликования аплодисментов он вышел к зрителям слегка перекошенным от инсульта, но по-прежнему талантливым и харизматичным.
Члены жюри с восторгом наблюдали за певцом. Геннадий Хазанов даже прослезился. А Михаил Боярский назвал больного коллегу настоящим артистом. "Потрясающе!" — заявил он Борису Моисееву.
Сейчас поклонники не теряют призрачной надежды, что разбитая инсультом легенда еще к ним вернется. Борис Моисеев стал частью истории российского шоу-бизнеса, которую невозможно забыть.