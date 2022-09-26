"Долго не отпускали": проводы отмучившегося Краско растянулись на все выходные

К Ивану Краско вереницами идут толпы людей и несут цветы.

Российский актер Иван Краско недавно оказался на больничной койке. Незадолго до своего 92-летия он предстал перед поклонниками весь в проводках и присосках, а рядом с ним дежурил медик. На фото Краско предстал бледным и иссохшим, на его тело было страшно смотреть.

После тщательного обследования врачи пришли к выводу, что народному артисту России Ивану Краско стало лучше, и отпустили его домой готовиться ко дню рождения. Актер планировал в этот день выйти на сцену Комиссаржевки и сыграть в спектакле "Я вернулся в мой город", а потом устроить "сабантуй".

23 сентября Иван Краско отметил 92-летие. Люди вереницами шли поздравить его со столь почтенной датой и несли цветы к театру. Празднование дня рождения актера растянулись на все выходные.

"Я испытал в этой жизни многое, но не перестал ее любить. Ни о чем не жалею! Да и нельзя жалеть, ибо все испытания посылаются Богом", – сказал принимающий поздравления отмучившийся после плановой госпитализации Краско.

Проводы дня рождения Краско прошли в узком кругу друзей и родных. После этого актер ответил на вопросы журналистов. По словам артиста, он совершил в жизни немало ошибок и собирается их исправить, ведь жизнь продолжается. Краско добавил, что игра в спектакле далась ему нелегко ввиду возраста, но зато он запомнит это навсегда, ведь утонул в аплодисментах, а затем еще и в подарках.

"Постановка закончилась долгими овациями, зрители долго не отпускали нас со сцены... Это самая главная награда", – поделился Иван Краско.

Конечно, в таком возрасте нелегко выходить на сцену, приходится совершать над собой усилия. Психолог дал совет, как избежать нервного срыва в непростое для человека время, пишет портал ОСН.