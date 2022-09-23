91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов

Ивана Краско привезли утром в одну из столичных клиник. Его вид просто ужаснул.

24 сентября российскому актеру Ивану Краско должно исполниться 92 года. Накануне этого знаменательного события звезда угодила в больницу. В Сети появились ужасающие снимки, на кадрах которых полуобнаженный бледный Краско лежит на кушетке весь в проводках и присосках. Он безжизненно откинул голову назад, глаза закатились и впали, а его живот ввалился до самого позвоночника. Рядом с Иваном Краско сидел медик и контролировал жизнедеятельность подключенного к аппаратам актера.

К счастью, с Краско все хорошо, и до своего дня рождения он, скорее всего, доживет, ведь добросовестно проходит обследования. На этот раз он оказался в многопрофильной клинике на Суворовском проспекте в Москве.

"Доктор сказал, что я нахожусь в лучшей форме, чем в прошлый раз. Да уж, каждый последующий раз лучше предыдущего, так и есть в жизни", – рассказал Краско журналистам.

Актер добавил, что планирует отметить день рождения на сцене в своем родном театре Комиссаржевской. Иван Краско сыграет в спектакле "Я вернулся в свой город", где фанаты вновь одарят его цветами и слезами счастья. После этого актер планирует устроить небольшой "сабантуй" и пригласить друзей.

Своим богатырским здоровьем Краско обязан образу жизни. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, для укрепления здоровья необходимо есть капусту, тыкву и грибы, сообщает телеканал "360". А вот жевательные резинки лучше исключить из своего рациона. Они приводят к опасным болезням, таким как гастрит, сообщает ОСН.