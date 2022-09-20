"Принимает наркотики": Малахов чуть не свел в могилу мать Малиновской

Маша Малиновская уверена, что за травлей стоят Андрей Малахов и Дана Борисова.

Невероятно жестокая и драматичная история разыгралась в семье известной российской телеведущей и актрисы Маши Малиновской. Ей пришлось отложить работу и в срочном порядке возвращаться из Москвы в Смоленск, чтобы быть рядом с матерью, страдающей раком. Однако к их серьезным проблемам добавилась еще одна.

Кто-то устроил травля против пожилой онкобольной женщины. Дочь уверена, что ответственность за случившееся несут ее коллеги по цеху: Андрей Малахов и Дана Борисова. Актриса уверена, что телеведущие чуть не свели в могилу ее мать.

О жуткой истории Маша Малиновская рассказала в эфире программы "Поясни за" на ютуб-канале "Звездач". По словам ведущей, журналисты сообщили ее матери, будто бы она принимает наркотики, от чего женщины случился сердечный приступ.

Актриса отметила, что в домофон ее матери позвонил неизвестный и задал провокационный вопрос:

"Как вы относитесь к тому, что дочь принимает наркотики?"

От услышанного женщине, страдающей раком, стало очень плохо. От полной остановки сердца ее спасла лишь бригада медиков. Об этом сообщает Пятый канал.

Маша Малиновская также подчеркнула, что Андрей Малахов звонил ей и приглашал поговорить. Она выразила уверенность, что именно он и Дна Борисова стоят за травлей матери.