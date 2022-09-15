Излечившийся Малахов променял жену на губастую брюнетку: Как банально

Примерно полгода в шоубизе ходили разговоры, что телеведущий Андрей Малахов носит парик. Поскольку людям свойственно сразу думать о плохом, в сети стали появляться домыслы о страшном недуге популярного шоумена. Из-за диагноза, по слухам, Малахов даже потерял волосы. Но телеведущий "излечился", просто показав поклонникам несколько новых фотографий из своей жизни. Скорее всего, никаких реальных серьезных заболеваний у Андрея нет и не было.
Сейчас бывший ведущий шоу "Пусть говорят" закрыл свой микроблог от посторонних глаз, но верные поклонники продолжают за ним следить. Так, на днях в блоге 50-летнего Андрея Малахова появился новый пост.
Для этой фотографии Малахов променял свою жену на другую девушку — длинноволосую брюнетку с пухлыми губами. Подписчики сразу же спросили ведущего о новой губастой подружке: "А где жена?", "Кто это?", "Новая жизнь и новая женщина? Как банально", — высказались люди в комментариях Андрея Малахова.
На самом деле телеведущий просто сфотографировался с художницей Анной Касс. Они оказались вместе на мероприятии-ярмарке, посвященной современному искусству. Андрей Малахов по-прежнему верен своей супруге Наталье Шкулевой, вместе они растят сына Сашу.